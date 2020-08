Ziegelkonzern Wienerberger traut sich heuer mehr zu

Beim weltweit größten Branchenunternehmen laufen die Geschäfte besser als gedacht.

Der weltweit größte Ziegelhersteller Wienerberger hat nach einer guten Umsatzentwicklung im Juli sein Jahresziel nach oben geschraubt. Unter der Annahme, dass es zu keinem weiteren Lockdown kommt und die Preisgestaltung robust bleibt, soll der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zwischen 480 bis 500 Millionen Euro erreichen, kündigte das Wiener Unternehmen am Mittwoch an. Gegenüber dem Rekordergebnis des Vorjahres wäre das zwar ein Rückgang zwischen 14 und 18 Prozent. Bislang hatte sich Wienerberger aber nur 460 bis 480 Millionen Euro zugetraut, doch die Geschäfte laufen besser als gedacht.

Zudem erwartet der Konzern einen weniger starken Marktrückgang von minus zehn (zuvor: 15) Prozent für 2020.

Mittel- bis langfristig sieht Wienerberger aufgrund der staatlichen Stimulusprogramme deutliches Wachstumspotenzial. „Sobald diese Programme greifen, wird das Vertrauen der Konsumenten zurückkommen und Investitionen im Bereich Infrastruktur und Renovierung werden steigen", sagte Konzernchef Heimo Scheuch.

Wienerberger profitiert vom Nachholbedarf

Das Unternehmen erwirtschaftet rund ein Viertel seiner Umsätze im Infrastrukturbereich und rund ein Fünftel mit Renovierungen. „Wir beabsichtigen, unser Angebot für diese Segmente weiter auszubauen", kündigte Scheuch an. Darüber hinaus soll Wienerberger eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Industrie in Europa, Großbritannien und Nordamerika spielen, stellte der Wienerberger-Chef Zukäufe in Aussicht.

Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr wurden bestätigt. Bei einem Umsatz von 1,64 (1,74) Milliarden Euro erwirtschaftete Wienerberger ein bereinigtes Ebitda von 255 (290) Millionen Euro. Der Nettoverlust betrug 29,4 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 126,9 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



„Unsere Halbjahresergebnisse zeigen eindeutig, dass unser

Geschäft stabil ist und wir in der Lage sind, eine solche Krise zu

bewältigen“, sagte Scheuch. Durch den hohen Grad an Digitalisierung sei es nie zu einer Unterbrechung der Lieferketten gekommen. „Ab Juni haben wir von dem während des Lockdowns entstandenen Nachholbedarf

profitiert", berichtete der Konzernchef.





(ag./red.)