Gefahr Chorgesang?

Die Angst vor dem Virus ließ die Chorszene erstarren. Singen wurde als gefährlich stigmatisiert. Studien freilich zeigen, dass Singen nicht gefährlicher als Reden oder Sporteln ist. Es kommt vor allem darauf an, wie man es macht. Bericht aus der Praxis.

Der vergangene Samstag war ein denkwürdiger Tag: Im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt (und tags darauf in der Stiftskirche Herzogenburg) wurde erstmals nach fünf Monaten des Corona-Lockdowns ein großes Chor-Orchester-Werk aufgeführt. Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“, dargebracht vom Chor Ad Libitum und dem Originalklangorchester Barucco, durchbrach eine Stille, die rund 150 Tage gedauert hatte – eine Zeit, in der groß besetzte Musik nicht erklingen konnte, eine Stille, die beinah daran zweifeln ließ, dass sich Österreich wirklich als Kulturnation begreift. „Kunst braucht den Menschen, sonst stirbt sie“, meint dazu der Leiter der beiden Aufführungen, Heinz Ferlesch. „Singen wurde und wird in den Medien seit Monaten zur Gefahr schlechthin gemacht“, ärgert er sich. „Dabei geht es nicht um die Frage: Was macht eine Gruppe von Menschen? Es geht vielmehr um die Frage: Wie nimmt eine Gruppe ihre Verantwortung gegenüber den Mitmenschen wahr?“