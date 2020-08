50 Tage Regen in Korea: Auf die Sintflut soll die Hitze folgen

Süd- und Nordkorea sind von den schlimmsten Niederschlägen seit Menschengedenken betroffen. Die Schäden sind enorm.

Seoul/Peking. Das Ausmaß der diesjährigen Regenzeit in Südkorea stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten: Seit 50 Tagen schüttet es ununterbrochen in fast allen Teilen des Landes.



Auf sozialen Medien finden sich dystopische Smartphone-Aufnahmen aus dem Stadtzentrum Seouls: Der Wasserpegel des Han-Flusses, der die Stadt in Nord und Süd teilt, ist bis zu zehn Meter über seinen Normalstand. Von den angrenzenden Parkanlagen am Ufer ragen nur noch Baumkronen aus den dunkelgrünen Wassermassen heraus. Selbst die Schnellstraßen entlang des Flussverlaufs stehen unter Wasser.