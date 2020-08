Libanon: Gute alte Kolonialzeit?

In der Krise erscheint vielen Libanesen die Zeit vor hundert Jahren, als ihr Staat entstand und Frankreich als Kolonialmacht die Hoheit im Land innehatte, als gute alte Zeit.

Reisende preisen den Libanon gern als das „Land der Zedern und der Phönizier“. Doch es ist sehr lang her, dass die seefahrenden Phönizier mit dem Holz der Zedern ihre Schiffe bauten, mit dem Staat Libanon, der sehr jung ist – er entstand erst 1920 – hat das alles nichts zu tun. Weder in der Antike noch im Mittelalter gab es eine territoriale Einheit Libanon, die auch nur annähernd mit dem heutigen Staat in eins zu setzen wäre. Autoren, die dem Libanon eine Kontinuität von den phönizischen Städten der Antike bis heute zuschreiben, liegen ebenso falsch wie solche, die das Land als rein künstliches Konstrukt ohne jegliche historische Legitimation sehen.



Heute hat der Staat eine völlig diskreditierte Führungselite. Die Gegenwart erscheint als traumatisch, die Libanesen begrüßten nach dem Explosionsunglück den französischen Staatspräsidenten, Emmanuel Macron, wie eine letzte Hoffnung. In den sozialen Medien wurde sogar die Rückkehr Frankreichs als Mandatsmacht wie 1920 gefordert, eine Online-Petition, die das forderte, erhielt in kürzester Zeit 60.000 Unterschriften. „Komm und bring das Mandat mit, diese Unabhängigkeit wollen wir nicht“, hieß es. War die Mandatszeit wirklich so golden, dass man sich Macron als „Hochkommissar“ vorstellen könnte? Im Jahr 2020? Viele Probleme des Landes konnten freilich auch die Franzosen damals nicht lösen.