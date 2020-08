Warren Buffett setzt jetzt auf Gold

Jahrelang hatte der Starinvestor Gold als unproduktiv verschmäht. Nun hat er sich am kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold beteiligt. In der Finanzwelt wird nun gerätselt: Ahnt Buffett etwas Schlimmes?

Es war eine Nachricht, die die Finanzwelt vor Rätselraten stellte und die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold am Montag vorbörslich in die Höhe katapultierte. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway ihre Beteiligungen an den US-Banken JPMorgan und Wells Fargo zurückgefahren und sich zur Gänze von Goldman Sachs getrennt hat. (Bei der Bank of America hat man indes aufgestockt.) Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervor.