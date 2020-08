In Lissabon geht die Finalrunde der Champions League über die Bühne – ohne Ronaldo und Messi.

Cristiano Ronaldo aalt sich mit seinem Luxuskörper, wie jedes Jahr, auf einer Jacht im Mittelmeer und stellt seinen Sixpack zur Schau. Lionel Messi erwägt zum Karriereende, seine katalanische Komfortzone zu verlassen und dem Lockruf Pep Guardiolas, seines Bruders im Geiste, nach Manchester zu folgen – oder doch nach Mailand zu gehen. Nur weg aus Barcelona, wo Taktikfuchs Ronald Koeman ante portas steht und alles auf den Kopf stellen will.



War sonst noch was? Ach ja, in Lissabon geht die Finalrunde der Champions League über die Bühne – ohne Ronaldo und Messi. Ein besserer Sommerkick ohne Livepublikum und die Magie eines Massenevents. Die Zurufe der Trainer hallen durchs leere Stadion, die Flüche der Spieler und jeder Tritt gegen das Schienbein. Nur Bayern München trumpft auf. Erst schoss es Messis Barcelona vom Platz und dann Lyon. Im Finale wartet Paris Saint-Germain mit der launischen Diva Neymar und Dribbelkünstler Mbappé.



Das Finale lieferte auch Stoff für Smalltalk bei Angela Merkels Besuch in Emmanuel Macrons Sommerresidenz nahe Marseille. Ob es der deutsch-französischen Freundschaft abträglich sein würde? Ein gütliches Remis, ein Kompromiss wie nach einer EU-Nachtsession in Brüssel, ist ausgeschlossen; eine Verlängerung indes nicht – und vielleicht sogar ein sportpolitisches Nachspiel.

