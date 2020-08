Pflege für die Freundschaft

Das Buch zweier bester Freundinnen, die selbst in Therapie gegangen sind, um ihre langjährige Freundschaft zu retten, erobert derzeit die Bestsellerlisten in den USA.

Freunde begleiten uns oft länger als Ehepartner oder Eltern. Sie kennen die dunkelsten Geheimnisse des anderen und sind die besten Tennispartner oder Seelentröster, Zechkumpanen oder Reisebegleiter, Fans und Kritiker. Und fast immer da, wenn man sie braucht. Die beiden US-Amerikanerinnen Aminatou Sow und Ann Friedman haben der Freundschaft jetzt eine gut 200 Seiten lange Liebeserklärung gemacht. In ihrem Buch „Big Friendship: How We Keep Each Other Close“ (Dicke Freundschaft – Wie wir es schaffen, einander nahe zu bleiben) erzählen die beiden Moderatorinnen des Podcasts „Call Your Girlfriend“ (Ruf Deine Freundin an) von ihrer eigenen Freundschaft. Die im Lauf von zehn Jahren viele Hürden zu überwinden hatte und von beiden trotzdem nie aufgegeben wurde.



Eine dieser Hürden war die räumliche Entfernung, in der beide während des Großteils der Jahre lebten – teilweise sogar an unterschiedlichen Küsten der USA. Und auch ihre unterschiedlichen Hautfarben stellten die beiden immer wieder vor Herausforderungen.