Warum ein Alaba-Wechsel keinen Sinn macht

Mit dieser Bayern-Mannschaft hat David Alaba beste Chancen auf weitere Champions-League-Titel.

Mit Bayern München hat die Champions League einen verdienten Sieger gefunden. Die Deutschen verfügen zweifelsohne über die aktuell beste Mannschaft Europas, denn wer wie Robert Lewandowski und Co. nach der Corona-Zwangspause alle seine 15 Spiele gewinnt, hat alles richtig gemacht. Die Münchner waren auch beim Finalturnier in Lissabon auf den Punkt da. Gefühlt befand sich jeder einzelne Spieler in Bestform, körperlich wie mental.