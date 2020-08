Was bringt Anlegern die E-Mobilität?

Trotz der Wirtschaftskrise steigt die Nachfrage nach strombetriebenen Autos. Das macht ein Investment entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Anleger interessant.

Wien. Die Coronapandemie traf viele Bereiche der globalen Wirtschaft schwer. Doch es gibt Lichtblicke, etwa in der Elektromobilität. Allein in Europa setzte sie sich im ersten Halbjahr 2020 weiter durch, wie Peter Trögel, Automobilanalyst beim Beratungsunternehmen PwC in Österreich, aufzeigt. Im ersten Halbjahr stieg die Anzahl neu zugelassener Elektrofahrzeuge in zehn europäischen Märkten – zu denen Österreich, Deutschland und Frankreich zählen – um mehr als 25 Prozent.