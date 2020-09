»Splendid Isolation« statt »Global Britain«

Nicht nur in den Verhandlungen mit der EU verzeichnet Großbritannien keine Fortschritte. Statt von allen umworben wird London zunehmend in die Mangel genommen.

An großen Worten lässt es Boris Johnson selten fehlen. „Nach Jahrzehnten des Winterschlafs erwachen wir wieder als Vorkämpfer des freien Welthandels“, verkündete der britische Premierminister Anfang Februar wenige Tage nach dem Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. Mittlerweile haben die Briten entdeckt, dass sie sich warm anziehen müssen: Nicht nur bei den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen gibt es keine Fortschritte, auch die selbstbewusste Parole von Wirtschaftsministerin Liz Truss, „als unabhängige Nation mit der ganzen Welt Handelsabkommen abschließen zu können“, bleibt bisher Wunschdenken.



Noch bis Jahresende gilt eine Übergangsvereinbarung mit der EU, die es den Briten erlaubt, weiterhin die Vorteile von Binnenmarkt und Zollunion zu genießen. Obwohl zuletzt 49 Prozent des britischen Außenhandels mit der Union abgewickelt wurden, ist eine Vereinbarung zwischen London und Brüssel in weite Ferne gerückt. So wenig erfolgversprechend verliefen die jüngsten Gespräche, dass die deutsche EU-Präsidentschaft nun das Thema sogar von der Tagesordnung der nächsten Botschafterrunde diese Woche in Brüssel genommen hat. In EU-Kreisen spricht man von einem „vollkommen verschwendeten Sommer“.