Kylian Mbappé: Die Nummer 10 der Grande Nation

Frankreich gegen Kroatien ist die Neuauflage des WM-Finales 2018. Während das Spiel der Franzosen mehr denn je vom erst 21-jährigen Kylian Mbappé getragen wird, steht den Kroaten ein Umbruch ins Haus.

Paris. Die Heimpremiere 2020 gegen Kroatien (20.45 Uhr, live Dazn) ist für die französische Nationalmannschaft ein Wiedersehen mit freudiger Erinnerung. Vor zwei Jahren gewann die Grande Nation das Spiel um den Weltmeistertitel, damals wie heute sind die Franzosen klarer Favorit.

Im Moskauer Luschniki-Stadion ging auch der Stern eines Talents auf: Kylian Mbappé steuerte beim 4:2-Erfolg einen Treffer bei und avancierte so zum zweitjüngsten Torschützen in einem WM-Finale nach dem großen Pélé 1958.

Das einstige Wunderkind in den Reihen der Équipe Tricolore ist nunmehr 21 Jahre alt und hat den Sprung zum französischen Nationalhelden geschafft. In der Nationalmannschaft läuft er mit der Nummer 10 auf, die Führungsspielern wie einst Zinédine Zidane vorbehalten ist. Zidane, Sohn algerischer Einwanderer, führte die Franzosen 1998 als Spielmacher zum Weltmeistertitel, Mbappé, Spross eines Kameruners und einer Algerierin aus der Pariser Banlieue, beschreitet einen ähnlichen Weg und hat in jungen Jahren schon Großes erreicht.

Stürmer auf Erfolgskurs

Der Angreifer von Paris Saint-Germain ist mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro der aktuell wertvollste Spieler weltweit, kein Spieler ist mit dem Ball am Fuß schneller, kaum einer im Höchsttempo technisch versierter. Die Pariser führte er heuer in das Finale der Champions League gegen Bayern München, einzig der Titel blieb ihm verwehrt.

Dafür hat hat Mbappé in jungen Jahren schon zahlreiche andere Titel erreicht, von denen viele Gleichaltrige nur träumen können. In seiner Heimat holte er Meisterschaft, Pokal, Ligapokal und Supercup, wurde zusätzlich Torschützenkönig und Fußballer des Jahres. Die sagenhafte Weltmeisterschaft 2018 bescherte ihm nicht nur den Sieg mit Frankreich, sondern auch die Auszeichnung als bester junger Spieler.

Mbappé und Mitspieler Thauvin mit dem WM-Pokal REUTERS

Eine besondere Beziehung unterhält er zu seinem Nationaltrainer Didier Deschamps. Der Weltmeister von 1998 hatte den Jungstar einst ins Team berufen, obwohl dieser in Monaco zuvor nicht zum Zug gekommen war. Der sprintstarke Mbappé dankte es mit 13 Treffern in 34 Länderspielen. Beim Auftaktspiel der Nations League am Samstag in Schweden stellte er mit einer überragenden Einzelaktion den 1:0-Sieg sicher.

Alternde Kroaten

Mit den großen Namen der Franzosen kann Kroatien nicht mithalten, der Marktwert beträgt nur noch etwas mehr als ein Drittel des Gegners. Die kroatischen Größen Luka Modrić (34 Jahre) und Ivan Rakitić (32) steuern langsam dem Ende ihrer glanzvollen Karrieren zu. Ivan Perišić, der gerade mit Bayern München gegen PSG und Mbappé die Champions League gewonnen hat, ist 31 Jahre alt.

Nur drei Spieler aus der Startelf des WM-Finales 2018 standen beim Auftakt in der Nations League gegen Portugal in der Startelf, gegen den Titelverteidiger (ohne Cristiano Ronaldo) setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage.

Trotzdem hält man sich auf Platz sechs der Weltrangliste, Hoffnung geben junge Profis wie Ex-Salzburg-Verteidiger Duje Ćaleta-Car (23, Olympique Marseille), Abwehrspieler Tin Jedvaj (24, Leverkusen) und Offensivmann Nikola Vlašić (22, ZSKA Moskau), die gegen Portugal aufliefen. Nun muss die Truppe von Zlatko Dalić gegen Frankreich und Mbappés Geniestreiche bestehen, will man den kompletten Fehlstart in die Nations League vermeiden.