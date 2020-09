Thiem feiert souveränen Einzug in US-Open-Viertelfinale

Kanadas Jungstar Felix Auger-Aliassime kann Dominic Thiem im Achtelfinale von New York nur ansatzweise fordern, der ÖTV-Star spielt zu überlegen. In der nächsten Runde wartet der Australier Alex de Minaur.

New York. Dominic Thiem hat weiterhin die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Der ÖTV-Star, 27, steht bei den US-Open zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale, er besiegte den Kanadier Felix Auger-Aliassime klar in drei Sätzen mit 7:6 (4), 6:1, 6:1.

Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic ist Thiem der Turnierspieler mit der höchsten Setzung. Kann er sein Spiel mit scharfen Aufschlägen, vor allem der krachenden Vorhand, fortsetzen, ist der Österreicher nur schwer zu stoppen. Er siegte nach 2:06 Stunden und hat damit ein Preisgeld in Höhe von 425.000 Dollar (358.892,08 Euro) brutto sowie 360 ATP-Zähler sicher.

Sein Gegner steht schon fest. Der als Nummer 21 gesetzte Australier Alex de Minaur besiegte im ersten Achtelfinal-Match des Tages den kanadischen Überraschungsmann Vasek Pospisil aus Kanada glatt in nur 2:17 Stunden mit 7:6 (6), 6:3, 6:2. Er trifft am Mittwoch auf Thiem oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime (Nr. 15).

Thiem hat beide bisherigen Begegnungen mit dem 21-jährigen Weltranglisten-28. gewonnen: 2017 in der ersten US-Open-Runde mit 6:4, 6:1, 6:1, 2018 beim Davis-Cup-Länderkampf gegen Australien in Graz auf Sand mit 6:4, 6:2, 3:6, 6:4.

Viertelfinale (Tableau): Pablo Carreno Busta (ESP-20) - Shapovalov, Borna Coric (CRO) - Alexander Zverev (GER-5), Matteo Berrettini (ITA-6)/Andrej Rublew (RUS-10) - Frances Tiafoe (USA)/Daniil Medwedew (RUS-3), Alex de Minaur (AUS-21) - Dominic Thiem (AUT-2)