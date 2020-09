Kommunalwahlen: 217 Wahlkarten in Feldkirch unkorrekt ausgestellt

Das dazugehörige Kuvert lag nicht bei. Der Bürgermeister meint: „Einige ungültige Stimmen werden leider nicht auszuschließen sein.“

In der Stadt Feldkirch sind für die am 13. September anstehende Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 217 Wahlkarten unkorrekt ausgestellt worden. Das hat die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Aktuell gehe es noch um maximal 45 Fälle, die zu bereinigen seien. "Einige wenige ungültige Stimmen werden leider nicht auszuschließen sein", sagte Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP).

Konkret wurde es in den 217 genannten Fällen verabsäumt, ein unbeschriftetes Kuvert für den amtlichen Stimmzettel beizulegen. Stimmzettel, die nicht in einem Kuvert abgegeben werden, sind allerdings ungültig. Es habe sich um ein Versehen der zuständigen Mitarbeiter gehandelt, hieß es.

Bei ähnlichen Fällen Wahlwiederholung

134 Personen, die ihren Wahlkartenantrag schriftlich oder online gestellt hatten, wurden laut Aussendung unmittelbar nach Bekanntwerden des Fehlers kontaktiert und mit einem Kuvert ausgestattet. Bei weiteren 83 Wahlberechtigten, die ihre Wahlkarte persönlich abgeholt hatten, sei die Kontaktaufnahme schon gelungen oder im Gange. Es könne nach aktuellem Stand bei höchstens 45 Wahlkarten das Kuvert fehlen, wurde betont. "Aus heutiger Sicht ist ohne Wenn und Aber festzustellen, dass den handelnden Personen ein höchst bedauerlicher und sehr ärgerlicher Fehler unterlaufen ist", sagte Matt nach einer Sitzung der Gemeindewahlbehörde.

In Feldkirch sind 25.943 Personen wahlberechtigt. Ob der Fauxpas Konsequenzen hat, wird sich wohl erst nach der Wahl zeigen. Bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen vor fünf Jahren hatten die Bürgermeister-Stichwahlen in Bludenz und Hohenems wiederholt werden müssen. Die Wiederholung wurde nach einer Anfechtung vom Verfassungsgerichtshof angeordnet, der in beiden Städten "rechtswidrige Unregelmäßigkeiten" bei der Beantragung und Ausstellung von Wahlkarten feststellte.

(APA)