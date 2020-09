Erster Wurf im neuen Dress

Vor dieser NFL-Football-Saison herrschte so viel Wirbel wie nie zuvor, aber auch mehr Bewegung auf dem Spielersektor denn je. Vor allem der Quarterback-Markt wurde auf den Kopf gestellt mit einem Mega-Vertrag für »Wunderkind« Patrick Mahomes – und dem sensationellen Florida-Engagement von Veteran Tom Brady.

Die Schlüsselposition wird von Football-Fans immer am leidenschaftlichsten diskutiert. Egal ob „Bröckerl“ in der Defense, pfeilschneller Läufer als Running Back oder eiserner Tight End: Geht es um den Quarterback, also denjenigen, der Spiele lenkt und Bälle wirft, erwachen Amerikas Sportfans. Denn diese Typen, Figuren und Ausnahmeerscheinungen erregen Aufmerksamkeit. Sei es mit ihrer Aura, ihren Erfolgen, Verträgen, Aussagen oder Transfers.



Noch vor keinem Saisonauftakt der National Football League herrschte so viel Aufregung um Sportstars. Politische Debatten um Polizeigewalt und Rassendiskriminierung führten dazu, dass der seit 2016 von Colin Kaepernick erstmals vorgezeigte (kniende) Hymnenprotest State of the Art wurde. Ob Baseball oder Basketball, Spiele wurden boykottiert und verschoben. Und auch in der NFL-Saison, die mit diesem Wochenende ihren Spielbetrieb nach Monaten des Zögerns und Wartens ob der Coronapandemie voll aufnehmen wird, werden etliche Black-Lives-Matter-Statements erwartet. Doch die Aufregung dreht sich auch um den Volkssport, vor allem um Tom Brady, der mit 43 Jahren in Tampa Bay einen Neuanfang macht.