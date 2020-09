Ein Technokrat will Japan erneuern

Yoshihide Suga wird neuer Premier der kriselnden Japans und Nachfolger des kranken Regierungschefs Shinzo Abe. Große Kursänderungen sind vom Polit-Veteranen nicht zu erwarten.

Die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt hat einen neuen Regierungschef. Nur im kleinen Kreis der Elite wählte die regierende Liberal-Demokratische Partei (LDP) am Montag ihren nächsten Vorsitzenden. Mit großem Vorsprung gewann Yoshihide Suga vor zwei weiteren Kandidaten. Er wird damit am kommenden Mittwoch im Reichstag in Tokio aufgrund der Mehrheitsverhältnisse faktisch automatisch zum Premier bestimmt.