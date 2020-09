Louis Vuitton bringt Gesichtsvisier auf den Markt

Nun hat der Mund-Nasen-Schutz auch den Bereich der High Fashion erreicht. Louis Vuitton lanciert ein Gesichtsschild, natürlich mit LV-Monogramm.

Ob modisches Statement oder gar politisches - der Mund-Nasen-Schutz erfüllt in erster Linie zwar hygienische Aufgaben, avanciert aber zunehmend zum symbolträchtigen Alltagsgegenstand. Nun wird er wohl auch zum Statussymbol: Das Pariser Modelabel Louis Vuitton bringt ein Schutzvisier im klassischen Design des Hauses auf den Markt.

Das „LV Shield“ soll nicht nur gut aussehen, sondern auch angenehm zu tragen und praktisch sein, gibt das Maison zu verstehen. Denn es ist gut durchdacht: So besteht das Visier aus einem elastischen Riemen mit klassischem LV-Monogramm und einem durchsichtigen Schild, dessen Rahmen ebenfalls mit dem Monogramm-Muster versehen ist. Das Glas verdunkelt sich bei Sonneneinstrahlung und schützt so vor UV-Strahlen. Außerdem kann man es hochklappen, wodurch sich das Visier in eine klassische Schirmmütze verwandelt.

Das „LV Shield“ wird am 30. Oktober im Rahmen der neuesten Cruise Collection lanciert werden und wird fortan bei Louis Vuitton erhältlich sein. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. Glaubt man aber Medienberichten und diversen Einträgen in den sozialen Medien, liegt es bei 961 Dollar, umgerechnet also rund 810 Euro.

Noch vor Produktion und Ankündigung des High-End-Mundschutzes hat Louis Vuitton auf die Corona-Krise reagiert. Der Mutterkonzern LVMH ließ in seinen Parfum- und Kosmetikfabriken große Mengen an Desinfektionsmittel produzieren und kostenlos verteilen und hat in seinen französischen Ateliers Gesichtsmasken hergestellt, die in den Krankenhäusern verteilt werden sollten. Ein Schritt, den auch Balenciaga, Saint Laurent und Prada getan haben, um Spitälern sowie Personal unter die Arme zu greifen.

Die teuerste Schutzmaske der Welt soll allerdings der isrealische Luxusjuwelier Yvel hergestellt haben. Der Mundschutz ist 1,3 Millionen US-Dollar schwer - und mit 3600 Diamanten und 250 Gramm 18 Karat Gold versehen.

