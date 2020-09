Smart: Vom Wackeldackel zum Elektrolackel

Zurück zum Ursprung: Elektrisch hat der Smart seinen logischen Antrieb gefunden. Er ist spritzig, in der Stadt ausdauernd – und sagenhaft teuer.

Wien. Nach gut zwei Jahrzehnten auf dem Markt ist der Smart zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückgekehrt: Es gibt ihn nur noch als Elektroauto. So hatte ihn Swatch-Gründer Nicolas Hayek in den 1990ern erdacht, doch als sich mit Daimler endlich ein Partner für die Serienproduktion des Microcars fand (ab 1998), war vom emissionsfreien Antriebskonzept nichts übrig geblieben.

Wackeldackel ade

Die kleinen Benzinmotoren mit berüchtigtem Wackeldackel-Effekt beim Schaltvorgang des automatisierten Getriebes waren in der Folge nur für die Menschen am Steuer ärgerlich, die eine Zeit lang angebotenen Diesel-Aggregate für alle anderen: Ohne Abgasreinigung gehörte der Smart cdi bei aller Kleinheit zu den übelsten Stinkern im städtischen Geläuf. Und so billig wie klein war der Smart auch nie.

Seine Fans fand das Auto trotzdem; die Aussicht auf einen Parkplatz war quasi als Serienausstattung an Bord. Und wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre, hätten ihm die Behörden auch noch das Querparken erlaubt. In den besten Jahren verkaufte Smart über 100.000 Stück vom Zweisitzer. Ohne das kleinste Abgaswölkchen hinter sich herziehend, kann die Idee von der innenstadtgerechten Handvoll Auto mit dem Smart EQ in ihr zweites Leben durchstarten.

Idealerweise mit Fetzendach, bei Smart nobel als Cabrio geführt: Mit dem Himmel als Plafond ist der kleine Innenraum atmosphärisch wirkungsvoll erweitert, außerdem erspart man sich die Klimatisierung als Energiefresser. Die drangvolle Enge von früher ist freilich behoben, es ging um mehr als 15 cm in die Breite. Kaum nimmt man wahr, dass einem ein Drittel eines normalen Autos fehlt – außer beim Überfahren von Schwellern, da kommt der kurze Radstand als deftige Gnackwatsche. Zu zweit sitzt es sich, davon abgesehen, kommod, für Gepäck ist wie gehabt nahezu kein Platz. Was man anderswo Kofferraum nennt, ist durch zwei dicke (extra zu bezahlende, dafür bis 22-kW-taugliche) Ladekabel schon zu einem Drittel belegt. Muss man natürlich nicht immer mitführen: Um die 150 km Reichweite in Stadt und Umland (Akku: 17,6 kWh, Verbrauch: um die 10 kW/100 km) sind realistisch, wiewohl ohne Klima. Oft muss der EQ im Verlauf einer typischen Woche also nicht an die Leine.

E-Antrieb ist für den Smart der einzig logische. Der 60 kW starke E-Motor an der Hinterachse macht ihn so spritzig, wie man das immer gern gehabt hätte, und die kräftige Rekuperation (nur im Eco-Modus) erlaubt nahezu One-pedal-Betrieb.

Zu beklagen ist, dass die Idee vom Microcar nie Nachahmer fand. Etwas Wettbewerb hätte Daimler, jedenfalls dem Smart, gut getan. Er ist solide gebaut, aber ohne Zuzahlung ärmlichst ausgestattet, trotz hoher Einstiegspreise. Unser Exemplar kam so auf 35.600 Euro. Das geht wohl nur, wenn Parkplätze der wahre Luxus sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2020)