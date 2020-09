Hartberg in Europa-League-Qualifikation an Gliwice gescheitert

Der österreichische Bundesligist scheiterte an dem polnischen Verein 2:3.

Der erste Europacup-Auftritt des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Die Oststeirer mussten sich am Donnerstag in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation beim polnischen Vertreter Piast Gliwice 2:3 (1:1) geschlagen geben. Der eingewechselte Michal Zyro schoss in der 84. Minute das entscheidende Tor.

Martin Konczkowski (10.) und Patryk Sokolowski (62.) hatten die Mannschaft aus Oberschlesien zunächst zweimal vor leeren Rängen in Führung gebracht, Tobias Kainz (33.) und Lukas Ried (75.) schafften jeweils den Ausgleich. Gliwice steht damit in der dritten Quali-Runde und spielt nun in einer Woche auswärts gegen den FC Kopenhagen.

