Am Spitz steht nun ein aufblasbarer Nachbau des New Yorker Guggenheim Museums: Seit Donnerstag finden dort Ausstellungen und Performances statt.

Wenn man noch niemals in New York war, könnte es wohl noch dauern, bis es so weit ist. Das Fernweh will das Kollektiv God's Entertainment nun etwas stillen: „Denn man kann einfach stattdessen nach Floridsdorf fahren“, sagt Kathrin Müller, die zu der experimentell arbeitenden Theatergruppe gehört.