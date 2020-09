Der verfluchte Weg in die Königsliga

Salzburg startet am Dienstag den nunmehr zwölften Versuch, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die eigene Misserfolgsserie und der Corona-Lockdown in Israel prägen die Stunden vor dem Spiel in Tel Aviv. Reden oder darüber nachzudenken, fällt schwer.

Salzburg. Dichter Nebel hing Sonntagfrüh über Salzburg, der Herbst hält – mit einigen Touristen in der Stadt – unaufhaltsam Einzug. Aber es sind nicht nur der Wechsel der Jahreszeiten oder der wegen der Pandemie eher schleppende Gästebesuch das Gesprächsthema. Ein Cluster in der RB-Akademie erregt die Gemüter, aber auch die Fußballer sind das prägende Thema.