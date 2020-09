(c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Washington will UN-Sanktionen gegen Teheran wieder anwenden – trotz des Ausstiegs aus dem Atomvertrag.

Istanbul/Teheran/Washington. Donald Trump sucht kurz vor der Wahl im November eine neue Konfrontation mit dem Iran. Seine Regierung will die internationale Gemeinschaft dazu zwingen, das ausgesetzte UN-Waffenembargo gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen. Washington erklärte in der Nacht zum Sonntag, das Embargo sei wieder gültig.