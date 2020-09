Austria siegt dank Monschein-Elfmeter

Dominante, aber vor dem Tor harmlose Wiener besiegen Aufsteiger SV Ried 2:1.

Die Wiener Austria hat ihren ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Die Violetten bezwangen am Sonntag vor rund 3.000 Zuschauern in der Generali Arena Aufsteiger SV Ried mit 2:1 (1:0). Zweifacher Torschütze war der zuletzt in den ÖFB-Teamkader berufene Christoph Monschein, der zwei Elfmeter versenkte.

Die Rieder zeigten sich kampfstark und spielten mit viel Willen, offensiv passierte aber zu wenig. Symptomatisch fiel der Gegentreffer in der 89. Minute durch ein Eigentor des eingewechselten Austria-Verteidigers Maudo Jarjue.

Austria-Trainer Peter Stöger nahm vier Änderungen gegenüber der Startformation beim 0:1 gegen den LASK vor. So begannen die Österreich-Rückkehrer Markus Suttner und Georg Teigl - der eine spielte links hinten, der andere in der ersten Hälfte rechts vorne. Im Mittelfeld bezog Kapitän Alexander Grünwald Position, in der Innenverteidigung der wieder fitte Erik Palmer-Brown. Ex-Austria-Coach Gerald Baumgartner dagegen setzte auf die gleicher Ried-Elf wie vor einer Woche beim Last-Minute-Erfolg gegen die WSG Tirol.

Die Anfangsphase in Wien-Favoriten hatte für Fußball-Feinschmecker wenig zu bieten. Beide Teams agierten taktisch diszipliniert und vorsichtig. Die Austria wagte sich zwar öfter aus der Komfortzone, blieb jedoch mit ihren Versuchen ein ums andere Mal hängen.

So dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Suttner einmal von links gefährlich vor das Tor flankte, wo Teigl jedoch keinen gefährlichen Kopfball zustande brachte. Wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Rene Eisner nach einem harten Einsteigen von Manuel Kerhe gegen den auffälligen Patrick Wimmer sofort auf den Elfmeterpunkt. Monschein verwandelte lässig mit einem Chip in die Mitte des Tores.

Mit der Führung im Rücken entkrampfte sich das Spiel der Austria. Monschein (40.) setzte gleich mit einem Volley über das Tor nach. Nach der Pause verzeichnete auch Ried mit einem Kopfball von Constantin Reiner (52.) die erste Chance. Das zweite Elfmeter-Tor, nachdem Michael Lercher Monschein am Fuß getroffen hatte, versetzte den Gästen aber wieder einen Dämpfer. Nach dem späten Anschlusstreffer mobilisierte die Baumgartner-Truppe noch einmal alle Kräfte, zu mehr reichte es aber nicht.

(APA)