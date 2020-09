Fußballspiel in einem Risikogebiet

Israel befindet sich im Corona-Lockdown, Salzburg muss heute trotzdem das Play-off in Tel Aviv bestreiten. Israel-Teamchef Willibald Ruttensteiner hält die Lage für sicher.

Echte Vorfreude auf ein wichtiges Fußballspiel sieht ganz anders aus. Doch für die Profis von RB Salzburg gab es am Montag weder ein Zurück aus eigenem Antrieb noch ein Einlenken in letzter Sekunde durch Uefa-Funktionäre: 45 Mann machten sich also mit dem Charterflugzeug auf den Weg nach Israel. Trotz des seit Freitag landesweit geltenden Lockdowns soll heute das Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv im Bloomfield-Stadion (21 Uhr, live Sky) stattfinden.