Das sehenswerte Schützenfest des Lask

Die Linzer feierten in der 3. Qualifikationsrunde einen 7:0-Kantersieg über Dunajska Streda. Im Play-off wartet nun Sporting Lissabon. Auch Wolfsburg stieg auf.

Den ersten Schritt zum Europacup-Herbst hat der Lask mehr als souverän gemacht. Die Linzer feierten in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League einen 7:0-Kantersieg gegen den slowakischen Klub Dunajska Streda. Marko Raguz (6., 16.), Petar Filipovic (46.), Peter Michorl (51.), Andreas Gruber (53.), Husein Balic (56.) und Thomas Sabitzer (77.) fixierten den Aufstieg. Als letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase wartet am nächsten Donnerstag Sporting Lissabon. Die Portugiesen besiegten Aberdeen 1:0.

Der Lask legte auf der leeren Gugl einen Traumstart hin, der Protagonist hieß Raguz. Erst traf der 22-Jährige nach Hereingabe von Gruber ins kurze Eck, dann nach Maßflanke von Michorl per sehenswertem Dropkick zum 2:0. Für den Lask-Stürmer waren es die internationalen Treffer Nummer sieben und acht – im 15. Spiel. In dieser Form wird der aktuelle U21-Teamspieler für Franco Foda und die EM 2021 ein Thema sein.

Beinahe hätte Raguz sogar den Hattrick geschnürt, sein Kopfball ging jedoch knapp neben das Tor (22.). Danach nahm der Lask Tempo aus der Partie, die Slowaken wagten sich etwas aus der Reserve, wurden aber nie gefährlich.

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Filipovic nach einem Eckball per Kopf für die Vorentscheidung. Es folgte ein Wettschießen: Michorl traf von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck, Gruber mit einem Flachschuss ins rechte Eck und Balic stramm ins linke zum 6:0. Dunajska Streda war hilflos und nach einem Frustfoul von Blackman gegen Renner (48.) lange nur noch zu zehnt. Lask-Trainer Dominik Thalhammer sah wie seine Mannschaft weitere gute Chancen vergab, bis der eingewechselte Sabitzer den 7:0-Schlusspunkt zum höchsten Europacupsieg setzte.

Für den Lask geht es mit dem Play-off in Portugal weiter. Den Vergleich mit Sporting gab es erst in der Gruppenphase der Vorsaison, damals siegten die Athletiker nach dem 1:2 auswärts daheim 3:0. Ebenfalls aufgestiegen ist Wolfsburg (Trainer Glasner, Schlager) nach dem 2:0 über Desna (UKR).

(swi)