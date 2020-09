Vater kann Tochter nicht ins Internat zwingen

Eine Nachwuchssportlerin dürfte während einer Ausbildung gratis wohnen. Der Vater wollte daher kaum noch Alimente zahlen. Die 16-Jährige müsse aber nicht übersiedeln und könne bei ihrer Mutter bleiben, sagt das Höchstgericht.

Wien. Schon mit 16 Jahren ist die junge Frau eine Spitzensportlerin. Sie erhält Sponsorgeld und daneben auch eine Ausbildungsentschädigung. Deswegen wurde dem Vater eine Minderung der Alimente gewährt. Diese fiel ihm aber zu gering aus. Er forderte nämlich, dass seine aus der geschiedenen Ehe stammende Tochter in ein Internat übersiedelt, in dem sie gratis wohnen und essen kann. Aber muss die Jugendliche, die bei ihrer Mutter lebt, diese Möglichkeit auch nutzen?



226 Euro sollte der Vater, nachdem ihm der Unterhalt herabgesetzt wurde, noch an monatlichen Alimenten leisten. Er forderte, nur noch 50 Euro im Monat überweisen zu müssen. Schließlich solle sein Kind das Angebot nutzen, weitgehend kostenfrei zu leben.