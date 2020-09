Nach Absetzung des Regierungschefs droht neue Eskalation in Katalonien

Der katalanische Ministerpräsident und Separatistenchef, Quim Torra, wurde vom Obersten Gericht seines Amtes enthoben. Damit wächst die Angst vor neuen Unruhen. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Hochspannung in der spanischen Konfliktregion Katalonien: Nach der gerichtlich verfügten Amtsenthebung des katalanischen Ministerpräsidenten und Separatistenchefs, Quim Torra, rechnen die Sicherheitskräfte mit heftigen Protesten der Unabhängigkeitsbewegung. Tausende Polizisten in der katalanischen Regionalhauptstadt, Barcelona, wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Beobachter schließen nicht aus, dass es nun zu einer neuen Eskalation des seit Jahren schwelenden Katalonienkonflikts kommt.