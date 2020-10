Warum Onlinebetrüger von Corona profitieren

(c) imago images/Alexander Limbach (Alexander Limbach via www.imago-)

Wegen der Krise wird immer mehr online gekauft. Das freut vor allem Internetbetrüger – die Zahl von Cybercrimes ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Fast jeder Zweite war schon einmal davon betroffen.

Wien. Alles soll online werden. Vor allem im Handel gilt die Digitalisierung in den meisten Branchen als alternativlos. Damit sollen die starken Verluste aus dem stationären Handel ausgeglichen und die aktuelle Krise überwunden werden. Seit Jahren empfehlen Experten Händlern, ihr Angebot auch in den digitalen Raum zu verlagern. „Multichannel“ lautet hier das Zauberwort, also die Verknüpfung von Online und Offline. Viele österreichische Händler haben sich damit allerdings lang Zeit gelassen. Bis Corona kam und viele Kunden den Weg in die Geschäfte mieden bzw. meiden mussten.