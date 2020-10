Wie Vorurteile unser Geruchsempfinden steuern

Stephanie Weismann erforscht, was veränderte Geruchslandschaften über gesellschaftliche Umwälzungen erzählen.

Sie rochen anders“, bemerkte ein Zeitzeuge über die jüdische Bevölkerung im polnischen Lublin der Zwischenkriegszeit. „Wenn man in die Nähe des jüdischen Viertels kam, war da dieser Geruch nach Zwiebeln, Knoblauch und Hering.“ Olfaktorisches Othering nennt die Kulturwissenschaftlerin Stephanie Weismann vom Research Center for the History of Transformation der Universität Wien diese Art von Zuschreibung. Es handelt sich dabei um eine Form von Diskriminierung, bei der Angehörige einer bestimmten Gruppe aufgrund ihres vermeintlichen Geruchs als fremd und nicht zugehörig klassifiziert werden.