In Istanbuls Klein-Syrien

Wo die EU-Milliardenbeträge für syrische Flüchtlinge in der Türkei landen. Ein Besuch im Gemeindezentrum des Roten Halbmonds im Istanbuler Stadtteil Bağcilar.

Nähmaschinen rattern in einem hellen Raum im Gemeindezentrum Bağcilar in Istanbul. Bei offenen Fenstern sitzen Frauen in bunten Kopftüchern und weißen Masken über ihrer Arbeit – sie nähen Stoffmasken zum Schutz vor dem Coronavirus.



Heven Hasan hat genug Routine an der Nähmaschine, um sich nebenher mit ihrer Nachbarin unterhalten zu können. Ihr gehe es schon besser, wenn sie einfach hier sein und sich nützlich machen könne, sagt die 39-Jährige, die ihren Beruf als Lehrerin seit der Flucht aus Syrien nicht mehr ausüben kann. Die ersten Jahre in Istanbul habe sie sich kaum vor die Tür gewagt, erzählt sie, bis sie vor zwei Jahren zum Gemeindezentrum fand. Dort hat sie inzwischen Türkisch gelernt, Nähkurse absolviert und wieder so weit Halt im Leben gefunden, dass sie sich als freiwillige Helferin für andere Flüchtlinge und Migranten einsetzt. „Für uns Syrer ist der Rote Halbmond hier ein wahrer Lichtblick“, sagt sie.