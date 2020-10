Prince: Ballade von Liebe und Schmerz

(c) Paisley Park Enterprises, Inc.

1987 kreierte Prince inmitten einer Krise sein wohl größtes Meisterwerk, „Sign 'O' the Times“. Nun ist es, angereichert mit 35 neuen, superben Songs, in tontechnischer Pracht erschienen.

Abseits aller herkömmlichen Hermeneutik wurde es in den letzten Jahren populär, nach dem „Rosebud“-Moment berühmter Persönlichkeiten zu forschen. Rosenknospe war das letzte Wort des einsamen Zeitungsmagnaten in Orson Welles' Meisterwerk „Citizen Kane“. In filmischen Rückblenden erforschte Welles, wie und zu welchem Preis der aus armen Verhältnissen stammende Kane sein Imperium aufbaute. Am Ende löst sich das Rätsel. Rosebud hieß der Kinderschlitten, der letzte Momente kindlicher Unschuld eines verhärteten Machtmenschen symbolisiert.