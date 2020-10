Die Marke Dominic Thiem

Der erste Grand-Slam-Titel in New York verbessert die Position von Österreichs Superstar am internationalen Werbemarkt wesentlich – wären da nicht Corona und die Krise.

Zum fünften Mal in fünf Jahren hat Dominic Thiem das Achtelfinale der French Open in Paris erreicht. Der Niederösterreicher ist eine absolute Konstante auf den Sandplätzen von Roland Garros. Getoppt wurde er in der jüngeren Vergangenheit nur vom zwölffachen Champion Rafael Nadal, der Thiem 2018 und 2019 im Finale die Grenzen aufzeigte. Zu einem abermaligen Duell mit dem Spanier könnte es heuer schon im Halbfinale kommen, zuvor müssten beide aber noch zwei Runden überstehen. Auf Thiem wartet am Sonntag mit Hugo Gaston, Nummer 239 der Weltrangliste, ein echter Überraschungsmann. Gaston hatte in Runde drei Stan Wawrinka eliminiert.