Neo-Teamstürmer Kalajdzic sichert Stuttgart einen Punkt

Sasa Kalajdzic traf für Stuttgart zum 1:1 gegen Leverkusen. Auch Stefan Lainer trug sich bei Gladbachs Sieg in die Schützenliste ein.

Neo-Teamstürmer Sasa Kalajdzic reist mit Selbstvertrauen zum ÖFB-Lehrgang, sein Treffer zum 1:1 (76.) sicherte Stuttgart das Remis gegen Leverkusen. Für den 23-Jährigen war es das dritte Tor im dritten Ligaspiel. Eintracht Frankfurt hat sich mit einem 2:1-Sieg über Hoffenheim zumindest vorübergehend an die Spitze der deutschen Bundesliga gesetzt. Tore von Kamada (54.) und Dost (71.) bzw. Kramaric (18./Assist Baumgartner) bescherten der Mannschaft von Adi Hütter drei Punkte.

Dortmund besiegte Freiburg mit 4:0, Haaland erzielte seinen bereits zweiten Doppelpack in dieser noch jungen Saison. Stefan Lainer traf bei Gladbachs 3:1-Erfolg in Köln nach einem Eckball per Kopf.

Bereits am Freitag hat Union Berlin mit dem 4:0 gegen Mainz den ersten Saisonsieg und seinen zugleich höchsten in der Bundesliga gefeiert.

(red)