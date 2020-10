Corona explodiert in der Türkei: „Wir stehen vor einem Tsunami“

Die berittene Polizei fordert Passanten in Istanbul auf, Masken zu tragen.

Laut neuen Informationen dürfte die Zahl der Neuinfektionen in der Türkei bei etwa 10.000 pro Tag liegen. Ärzte befürchten, dass die Lage noch schlimmer wird.

Nachdem die türkische Regierung einräumen musste, bei der Veröffentlichung der Corona-Zahlen zu schummeln, wird jetzt das tatsächliche Ausmaß der Pandemie im Land bekannt. Nach Angaben des Gesundheitsministers Fahrettin Koca liegt die Zahl der neuen Infektionen derzeit bei etwa 10.000 täglich – die offizielle Statistik registriert aber nur die 1400 Patienten pro Tag, die medizinisch behandelt werden.

Wegen der hohen Zahlen hat Großbritannien die Türkei von der Liste sicherer Reiseländer gestrichen – Tausende britische Urlauber müssen nach ihrer Heimkehr in Quarantäne. Britische Medien berichteten, viele Urlauber in der Türkei hätten versucht, die Ferien abzubrechen und rechtzeitig nach Hause zu kommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ruft die Türkei auf, die Corona-Zahlen nach den Standards der UN-Organisation zu veröffentlichen. Nach den WHO-Regeln wird jeder im Labor bestätigte Corona-Fall gezählt – unabhängig von klinischen Anzeichen und Symptomen.