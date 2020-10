Athen startet Feldzug gegen Flüchtlingshelfer

Griechenlands Behörden beschuldigen NGOs der „Spionage“ und Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt. Auch die österreichische Organisation Josoor ist ins Visier geraten. Sie weist gegenüber der „Presse“ die Vorwürfe zurück.

Harte Bandagen im Kampf an Europas Grenzen: Die griechische Polizei erhebt schwere Vorwürfe gegen vier internationale Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge und Migranten in der Ägäis retten, aber auch mutmaßliche Rückschiebungen und Gewaltanwendung durch Staatsorgane an den Grenzen „überwachen“ und dokumentieren wollen. Betroffen ist auch eine österreichische Organisation, wie zahlreiche griechische Medien berichteten: Josoor – Verein zur Vernetzung von Flüchtlingen und Unterstützungsinitiativen.