Die Strategie der Stadt wird immer weniger nachvollziehbar. Sofern sie überhaupt noch eine hat.

Über 600 neue Corona-Fälle in Wien am Donnerstag. Ein offensichtliches Problem, die Fälle in der Stadt noch nachzuverfolgen. Und was tat die Stadt Wien? Sie stieg vorerst einmal aus dem Krisenstab der Bundesregierung aus.