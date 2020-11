Zusammen bauen: Alfred Berger und Tiina Parkkinen

Die Architekten Alfred Berger und Tiina Parkkinen zeigen, wie ein Bauensemble harmonisch wachsen kann. Mit Inspirationen von Nordafrika bis Skandinavien.

Es ist eine dieser besonderen Geschichten, die nur die Architektur schreiben kann. Schon seit über 100 Jahren ist das Haus an den Hängen der Ausläufer des Lainzer Tiergartens ein Teil der Familie des Architektenehepaares Alfred Berger und Tiina Parkkinen. Damals stand hier, inmitten von Weinbergen, das erste, in den 1870ern fest aus Stein und Ziegel errichtete Gebäude – ein kleines Bauernhaus mit klassischem Holzschuppen an seiner Seite, mit einem Hauch von Bad Ischler Mode. Eine Baugenehmigung aus dem Jahr 1928 deutet auf einen ersten Umbau hin, im Zuge dessen der Großvater das oberste Geschoß entfernt hat. In dieser Kubatur stellt das historische Gebäude noch heute den Kern des architektonischen Ensembles dar.