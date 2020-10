Alle drei Sommerturniere in Australien abgesagt

Erstmals seit 1945 keine Australian Open

Wegen der Corona-Krise fallen erstmals seit 1945 die Australian Open der Golfprofis aus. Im Gegensatz zum Tennis zählt dieses nicht zu den Majors. Das Tennis-Grand-Slam-Turnier soll in Melbourne hingegen planmäßig mit großen Zuschauereinschränkungen stattfinden. Auch die Australian PGA Championship und die Women's Australian Open wurden wegen der Pandemie abgesagt, teilte Golf Australia am Freitag mit.

"Das ist beispiellos und ein echter Schlag für den australischen Golfsport und seine Fans", beklagte PGA-Chef Gavin Kirkman. Trotz der vorliegenden Notfallpläne sei nun "ein Punkt erreicht, an dem Entscheidungen getroffen werden müssen, und dies ist leider der Punkt".

Australien hat seine internationalen Grenzen seit März geschlossen. Selbst Reisen innerhalb bestimmter Landesteile unterliegen noch der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne. Die Australian Open und die Australian PGA Championship waren ursprünglich für Ende November und Anfang Dezember geplant, wurden wegen Corona aber zunächst in den australischen Spätsommer verschoben.

Wie im Tennis hätten die Australian Open in Melbourne, exakt im Kingston Heath Golf Club, stattfinden sollen. Es wäre die 105. Auflage des ältesten und prestigeträchtigsten Golf-Events "down under" gewesen.