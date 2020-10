Diese Krise ist auch Test für zukünftige Krisen

Aktuell wird erforscht, wie Zustelldienste besser planen sollen, um Menschen in Quarantäne schnell zu versorgen. Und welche Strategien brauchen Testteams, Labore und Teststraßen, um zeitgerecht Covid-Ergebnisse zu liefern?

Zu Beginn der Coronakrise bemerkten plötzlich alle, wie wichtig gute Logistik ist und was passiert, wenn ein Teil der Kette fragil ist. „Da kam es zu einigen Krisen inklusive der Toilet-Paper-Crisis: Das war kein Engpass in der Klopapier-Produktion, sondern die Zulieferkette war nicht reaktionsfähig genug, um diese Schwankung abzufangen“, sagt Karl Dörner vom Institut für Business Decisions and Analytics der Uni Wien.