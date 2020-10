Die Katastrophe ohne den einen großen Knall

Die Klimakrise hat die literarischen Genres befeuert und nicht nur ein neues Modell der Katastrophenfantasie hervorgebracht, sondern auch Romane, die versuchen, das große erdgeschichtliche Ganze zu erzählen.

„Ich riss mich los, knickte jedoch mit dem Fuß auf der Schwelle der halb offenen Türe um. In dem Reflex, der mich zusammenzucken ließ, packte er meine Schulter, zog mich zurück, hielt meine Arme hinter dem Rücken und drückte mich an die Wand. Sein rechtes Ohr an meinem Mund biss ich fest zu.“ So erzählt die emeritierte polnische Zoologin Zofia Kalin-Halzska kurz vor ihrem Tod einem Reporter von ihrer Vergewaltigung im Warschauer Ghetto.