Es sind alltägliche Orte, die an den Verlust und die damit verbundenen Brüche im Leben erinnern. Ein Blick auf die Kreuzung.

Sie stand an der Kreuzung und beobachtete die Autos. Sie stauten sich bis zur schmalen Nebengasse, in der sie wohnte. Sie spiegelten sich in den Auslagen der Geschäfte. In den Lichtkegeln ihrer Scheinwerfer tanzte der Regen im Wind.



Und wenn sich die Kolonne in Bewegung setzte und eines der Autos abbog, blendete sie das Licht. Dann schloss sie die Augen.

Im Badezimmer ihrer Wohnung flackerte die Neonröhre. Sie hätte sie längst wechseln können. Sie aus der Fassung schrauben. Die Wattzahl notieren. Eine neue kaufen. Sie hätte die Nachbarin bitten können, ihr bei der Montage zu helfen. Sie hätte gern etwas für sie getan. Alle im Stock boten unaufhörlich ihre Hilfe an. Alle waren enttäuscht, dass sie nicht angenommen wurde. Sie wollten ihr die Einkäufe abnehmen. Sie hielt sie fest an sich gepresst. Sie trugen ihr Rad aus dem Keller. Sie ging zu Fuß. Sie hielten ihr die Lifttür auf. Sie nahm die Treppe.