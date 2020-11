Just in der Zeit des Social Distancing beschreiben US-Zoologen ein kleines, mausähnliches Säugetier, das offenbar schon in der Ära der Dinosaurier in Gruppen lebte.

Über gut 200 Millionen Jahre waren unsere Säugetier-Ahnen klein und unscheinbar, niedergehalten von den Dinosauriern. Erst nach deren Aussterben – vor ca. 66 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinsturz – konnten sie sich in alle Lebensräume verbreiten und die Vielfalt entwickeln, die Zoobesucher bewundern.