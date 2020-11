Prinzessin Diana wird erneut zur Stilikone

Modedesigner ließen sich für ihre Kollektionen 2020 von Lady Di inspirieren und auch die neue Netflix-Staffel „The Crown“ wird die Prinzessin der Herzen und ihre Mode erneut in den Fokus stellen.

Nicht nur das Comeback von Radlerhosen und gepunkteten Kleidern sorgt dafür, dass der Stil von Prinzessin Diana in diesem Jahr ganz besonders in den Vordergrund rückt. Auch durch die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown", die Mitte November Premiere feiert und in der erstmals die junge Prinzessin zu sehen sein wird, trittLady Di erneut als Modeikone in den Fokus. Hinzu kommt eine Dokumentation zum 25. Todestag der Prinzessin sowie ein Hollywoodfilm namens Spencer mit Kristen Stewart in der Hauptrolle.

Dabei war Diana Frances Spencer zu Beginn ihrer royalen Karriere alles andere als versiert im Umgang mit Mode. Und das zeigt sich auch in der "The Crown"-Verfilmung, in der Schauspielerin Emma Corrin als junge Kindergartenhilfe Diana in abgenutzten Ballerinas und übergroßen Röcken zu sehen ist, aber auch im braven Pollunder und Bluse mit Rüschenkragen.

Schüchtern und Mädchenhaft: Prinzessin Diana im November 1980. (c) imago/ZUMA/Keystone (imago stock&people)

Von „Shy Di" zum Powerdressing

Schritt für Schritt werden die gepunkteten und geblümten Kleider mit übergroßen Krägen und Schulterpolstern der ersten Jahre als Royal von eleganten Roben von Catherine Walker oder Bruce Oldfield abgelöst, die Prinzessin Diana Hollywoodglamour verliehen.

Rüschen und Krägen: In den ersten Jahren als Royal war Prinzessin Diana besonders lieblich gekleidet. (c) imago/ZUMA Press (imago stock&people)

Prinzessin Diana, die Prinz Charles im Alter von 20 Jahren heiratet, wurde auch in modischer Hinsicht erwachsen und verstand es, sich mit ihrer Kleidung auszudrücken, auch wenn sie ansonsten eher still blieb. "Diplomatic Dressing", etwas, auf das mittlerweile wohl alle Royals und Staatsoberhäupter Wert legen, erhielt durch Diana erst so richtig Aufmerksamkeit. Bei einem Besuch in Saudi-Arabien beispielsweise, trug sie ein Kleid mit goldenen Falken, die auch im Wappen des Königreichs zu finden sind.

Prinzessin Diana verstand sich auf "Diplomatic Dressing". (c) imago images/Parsons Media (imago stock&people via www.imago)

Nach der Trennung von Prinz Charles 1992 wandelte sich das Image der Prinzessin erneut. Die großen Roben und romantischen Kleider wichen professionell-eleganten Kostümen, die sie bei ihren Charity-Terminen trug. Diese zeigten sie selbstbewusst und modern, viele Frauen wollten ihr nacheifern, was ihren Ruf als royales Stilvorbild noch festigte.

Modern und elegant, aber volksnah. So gab sich Prinzessin Diana. (c) Getty Images (Patrick Riviere)

In der Modewelt erleben die Looks der 1997 verstorbenen Prinzessin ein wahres Revival. Bereits 2017 ließ sich Designer Virigil Abloh für seine Off-White-Kollektion von den Paparazzi-Fotos Dianas aus den 90er-Jahren inspirieren. Designerin Tory Burch konzipierte ebenfalls ihre Sommerkollektion 2020 rund um die Prinzessin, sie setzte dabei vor allem auf die 80er-Jahre-Looks des Royals.

Auch die private Kleidung der Prinzessin wurde genau unter die Lupe genommen. (c) Reuters (Reuters Photographer)

Nicht nur auf den Laufstegen, auch bei den Modeketten wird Prinzessin Diana gerne als Stilvorbild herangezogen. Mango präsentierte etwa in der Sommerkollektion 2020 eine gelbe Leinenhose, die ebenfalls an jene erinnern sollte, die Prinzessin Diana 1987 bei ihrem Aufenthalt in Palma de Mallorca trug.

Prinzessin Diana im geleben Sommeroutfit. (c) Reuters (Stringer Spain)

Besonders wörtlich nahm das Revival das Label Rowing Blazers, das eine Replik der Pullover, die Prinzessin Diana trug, auf den Markt brachte. Darunter ein Pullover mit Schaf-Motiven, den sie mehrmals zu Poloturnieren trug und einen mit der Aufschrift „I'm a Luxury ... few can afford“.

(chrile)