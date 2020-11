In der Steinzeit jagten die Frauen

Diana, die römische Göttin der Jagd, in einem Mosaik in Utica (Tunesien)

Männliche Jäger, weibliche Sammlerinnen: Dieses geläufige Bild stellen Funde in Gräbern zunehmend in Frage. Oder steckt dahinter nur feministisches Wunschdenken?

Die Leiche lag angewinkelt im Grab. In ihren Schoß legte man ein Häufchen von steinernen Artefakten, damals wohl in einem Beutel vereint: Spitzen von Wurfspeeren und scharfe Federmesser, um erlegtes Wild aufzubrechen – die typischen Werkzeuge eines Jägers in den peruanischen Anden vor 9000 Jahren. Oder besser einer Jägerin, denn die Untersuchung von Knochen und Zahnschmelz zeigt: Hier wurde eine Frau beerdigt. Und Grabbeigaben stehen fast immer im Zusammenhang mit dem Rang und der üblichen Aufgabe der verstorbenen Person.