In den nächsten zehn Tagen müssen die Kinder an manchen Schulen „immer und in allen Räumen“ einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Pflichtschulgewerkschafter Paul Kimberger hält auch eine komplette Schulschließung „für nicht ausgeschlossen“.

Die Oberstufenschüler sind bereits im Distance Learning. Die Pflichtschüler (noch) nicht. Für sie geht der Schulbetrieb vor Ort weiter. Mancherorts herrscht ab jetzt aber generelle Maskenpflicht.