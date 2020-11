Versuchskaninchen der Industrie

Ob Rallye, Formel E oder DTM, immer mehr Rennserien erkennen, dass an neuen Technologien wie Hybrid oder Elektrik kein Weg vorbeiführt. Ob es Benzin-Romantikern passt oder nicht.

Die Elektronik hält weiter Einzug in den Motorsport. Längst leisten Computer, Sensoren, Daten und Simulatoren im Rennsport nicht mehr wegzudenkende Hilfe. Ohne Technik wäre Autofahren im Straßenverkehr auch nur der halbe Komfort. So sehr sich die allerletzten Benzin-Romantiker und Sound-Verklärer dagegen wehren wollen, dieses Überholmanöver ist nicht mehr abzuwenden. Gut so, damit fahren Wettbewerbe, Piloten, Industrie und Events in eine gesicherte Zukunft.