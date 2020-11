Salzburger Welt der Fußballzahlen

Bundesliga: Nach den Bayern ist Rapid in Salzburg zu Gast, Trainer Jesse Marsch verlangt Tempo.

Salzburg. Zahlen und Ergebnisse sind fixer Bestandteil des Fußballs. Doch das 2:6 aus der Champions League gegen die Bayern gilt heute nichts mehr. Auch habe das 7:2 aus dem vergangenen Juni bei Rapid für das heute anstehende Bundesliga-Spitzenspiel (17 Uhr, live, Sky) keinerlei Relevanz. Das wollte Bullen-Trainer Jesse Marsch unbedingt betont wissen. Die Anmut dieses Spiels, zumindest im Ligaalltag, sei doch die, dass es stets wieder bei null beginne. Es ist so erfrischend: Amerikaner haben einen ganz anderen Zugang zum Sport als Österreicher.

Um ein, zwei Zahlen kam aber auch Marsch nicht herum. Zwei Punkte liegen die Seinen vor Grün-Weiß, und weil er rechnen könne, bestehe tatsächlich die Chance, dass Salzburg die Tabellenführung verlieren könnte. Unter seiner Leitung ging noch keines von fünf Spielen gegen Rapid verloren, um dennoch auf Nummer sicher zu gehen, wird die stärkste Formation sofort für „Tempo“ sorgen. Womit er verraten hatte, „weniger rotieren“ zu wollen.

Während man sich in Hütteldorf verschlossen zeigte, ob Taxi Fountas zurückkehren würde nach dem Mittelhandknochenbruch, hat ihn Marsch fix auf der Rechnung. Er werde spielen, glaubt der Amerikaner, der Daka vorgeben muss und erneut Berisha sowie Koita einsetzen wird.

Von den jüngsten 19 Pflichtspiel-Duellen mit den Hütteldorfern hat Salzburg nur eines verloren. In der Liga stehen zuletzt zehn Siege in Folge zu Buche, sechs davon in dieser Spielzeit. Saisonübergreifend sind die Bullen 17 Ligaspiele ungeschlagen. ⫻

