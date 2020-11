Extremismusaktionen: Nehammer für Verbote

Die Tatwaffe: Eine in Serbien hergestellte Zastava M70, ein Nachbau einer Kalaschnikow (AK-47).

Innenminister Karl Nehammer geht gegen extremistische Versammlungen vor. Die angekündigte Untersuchungskommission nimmt Gestalt an.

Wien. Von radikalem Gedankengut getragene Versammlungen sollen künftig von vornherein unterbunden werden. Dies teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag mit. Er habe den Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, angewiesen, Versammlungen mit radikalem bzw. extremem Gedankengut „genauestens zu prüfen“.



Der Hintergrund: Extremistische Gruppierungen hätten den Sonntag dazu benutzt, um „die Wienerinnen und Wiener zu beunruhigen und eine Stimmung der gegenseitigen Ablehnung und des Hasses“ zu erzeugen. Zum einen war am Sonntag eine „Anti-Frankreich“-Kundgebung vor der französischen Botschaft am Schwarzenbergplatz geplant. Sie wurde mittags von der Polizei untersagt. Demnach habe man nach neuerlicher Prüfung den Schluss gezogen, dass „der Zweck der Versammlung den Strafgesetzen zuwiderläuft“, hieß es von der Wiener Polizei.