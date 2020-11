Game over, Trump!

Aber ein Donald Trump hat noch immer ein Schlupfloch gefunden, einen Trick oder gar einen Ausweg. Zumindest auf dem Golfplatz.

Da will man einmal raus an die frische Luft, all den Frust und Ärger der Arbeitswoche abschütteln und an einem strahlenden Samstagvormittag ein paar Bälle auf dem Golfplatz schlagen. Schwung holen, abschlagen, einputten. Einfach die feindselige Welt ringsum vergessen und das pure Glück des Augenblicks genießen. Und dann fährt, aus dem Nichts heraus, ein Blitz ein – und plötzlich steht die Welt Kopf. Aus, Ende, Game over: So lautet das Verdikt der Auguren in den „Fake-News“-Medien. Ein Spruch wie Donnerhall.

Und jetzt? Einpacken und sang- und klanglos von der Bühne abtreten? Mögen die Signale in Washington so laut schrillen wie die Sirenen der Ambulanz- und Polizeiautos; mag der Befreiungsschlag aus dem Sandbunker ein Ding der Unmöglichkeit sein; mögen sich Parteifreunde und Verbündete trollen und einem ein gewisser Wolfgang Schäuble aus Germany, der alten Heimat der Trumps, in putzigem Pidgin-Englisch ausrichten: „Isch over“. „Not so fast“, wie die Landsleute in seiner Heimatstadt New York sagen.

Ein Donald Trump hat stets einen Ausweg, einen Trick, ein Schlupfloch gefunden – zumal auf dem Golfplatz. Verlierer, pah! Warum sich nicht neu erfinden, eine Golfkarriere einschlagen auf der Seniorentour? In Madame Tussauds - so schnell geht das – haben sie ihm im Golfer-Outfit schon ein Denkmal gesetzt