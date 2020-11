Kosovo: Politische Krise nach Anklagen gegen UÇK-Führer

Das Parlament in Prishtina muss sich auf einen neuen Staatschef einigen. Der bisherige Präsident Hashim Thaçi steht in Den Haag vor Gericht.

Den vertrauten Amtssessel musste Kosovos starker Mann Hashim Thaçi nun mit der Anklagebank vertauschen. Mit sichtlichem Widerwillen ließ der wenige Tage zuvor zurückgetretene Präsident bei seinem ersten Auftritt vor dem Kosovo-Sondergerichtshof in Den Haag zu Wochenbeginn die Verlesung der Anklageschrift über sich ergehen. Der frühere politische Anführer der kosovo-albanischen Untergrundarmee UÇK wies den Vorwurf der Verantwortung für Kriegsverbrechen wie Mord, Verfolgung und Folter während des Kosovokriegs Ende der 1990er-Jahre zurück: „Ich erkläre mich in jedem Punkt für unschuldig.“ Sein Verteidiger David Hooper spottete über das Fehlen des Organhandelvorwurfs in der Anklageschrift: „Wo findet sich denn die Anklage wegen Organhandel, die so entscheidend für die Gründung dieses Gerichtshofs war?“