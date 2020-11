Weckruf als eigentlicher Sinn eines Freundschaftsspiels

Österreich besiegte in einem schlechten und langsamen Test Luxemburg mit 3:0. Welche Rückschlüsse lässt das für Teamchef Franco Foda zu?

Freundschaftsspiele versprechen selten spielerische Leckerbissen. Wirklich weh tun will (und soll) sich keiner. Es geht letztendlich, bis auf angeblich wichtige Erkenntnisse der Betreuer für kommende Aufgaben, um gar nichts. Nur der Dachverband Uefa schlägt aus den TV-Bildern freilich Profit. Nur deshalb wird gespielt, der TV- und Sponsorengelder wegen. Dass solche Tests, wie das 3:0 des ÖFB-Teams in Luxemburg, mitten in der Corona-Pandemie stattfinden müssen, stimmt weiter nachdenklich.



Die Diskussion über die sportliche Wertigkeit dieses Länderspiels war sehr zum Leidwesen von Teamchef Franco Foda vor Anpfiff entflammt. Die tatsächliche Antwort darauf hatten umgehend seine Spieler parat: maximale Schonkost gegen einen „Fußball-Zwerg“.